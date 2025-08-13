Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании

Фото: Jakob Owens/Unsplash

Компания Eastman Kodak, занимающаяся производством фотоматериалов, призналась, что не имеет средств и достаточной ликвидности для выполнения обязательств по долгам в 500 млн долларов. В квартальном отчете организация указала на «существенные сомнения» относительно будущей работы в нынешнем виде. Об этом сообщил CNN Business.

Kodak предпринимает меры по снижению долговой нагрузки, однако, как отмечается в отчете, успех этих усилий зависит не только от самой компании. Представитель Kodak сказал CNN, что руководство «уверено в возможности погасить значительную часть кредита до истечения срока, а также изменить, продлить или рефинансировать оставшиеся долговые и/или акционные обязательства».

В 2012 году компания уже подавала заявление о банкротстве. Тогда ее долги достигали 6,75 млрд долларов при активах в 5,1 млрд, а число кредиторов превышало 100 тыс. Чтобы справиться с кризисом, Kodak продал подразделение Image Sensor Solutions, занимавшееся изготовлением CCD-сенсоров, и пакет патентов.

Компания Eastman Kodak была основана в 1892 году. На протяжении 133 лет она производила небольшие и доступные фотокамеры и пленку для них. В 1920-х Kodak начал выпускать 16-миллиметровую пленку для съемки кино, а в 1969 году создал стереокамеру, на которую астронавты «Аполлона-11» сфотографировали Луну. В 1970-х компания занимала 90% рынка фотопленки США.

Расскажите друзьям
Теги:
Kodak