Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании

Компания Eastman Kodak была основана в 1892 году. На протяжении 133 лет она производила небольшие и доступные фотокамеры и пленку для них. В 1920-х Kodak начал выпускать 16-миллиметровую пленку для съемки кино, а в 1969 году создал стереокамеру, на которую астронавты «Аполлона-11» сфотографировали Луну. В 1970-х компания занимала 90% рынка фотопленки США.