Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании

Компания Eastman Kodak, занимающаяся производством фотоматериалов, призналась, что не имеет средств и достаточной ликвидности для выполнения обязательств по долгам в 500 млн долларов. В квартальном отчете организация указала на «существенные сомнения» относительно будущей работы в нынешнем виде. Об этом сообщил CNN Business.
Kodak предпринимает меры по снижению долговой нагрузки, однако, как отмечается в отчете, успех этих усилий зависит не только от самой компании. Представитель Kodak сказал CNN, что руководство «уверено в возможности погасить значительную часть кредита до истечения срока, а также изменить, продлить или рефинансировать оставшиеся долговые и/или акционные обязательства».
В 2012 году компания уже подавала заявление о банкротстве. Тогда ее долги достигали 6,75 млрд долларов при активах в 5,1 млрд, а число кредиторов превышало 100 тыс. Чтобы справиться с кризисом, Kodak продал подразделение Image Sensor Solutions, занимавшееся изготовлением CCD-сенсоров, и пакет патентов.
Компания Eastman Kodak была основана в 1892 году. На протяжении 133 лет она производила небольшие и доступные фотокамеры и пленку для них. В 1920-х Kodak начал выпускать 16-миллиметровую пленку для съемки кино, а в 1969 году создал стереокамеру, на которую астронавты «Аполлона-11» сфотографировали Луну. В 1970-х компания занимала 90% рынка фотопленки США.