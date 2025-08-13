Поклонников вселенной «Breaking Bad» ждет еще один сериал от создателя оригинального шоу Винса Гиллигана. 7 ноября на Apple TV+ выйдет его новый сериал «Плюрибус». В уже появившемся тизере показана сцена, в которой женщина облизывает пончики и кладет их обратно в коробку с надписью «Угощайтесь! ;)».