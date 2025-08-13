На платформе Steam появилась игра Baking Bad. Как и в сюжете сериала «Breaking Bad», героям предстоит зарабатывать деньги на лечение от тяжелого заболевания, однако игроки Baking Bad прибегнут к иным средствам и займутся выпечкой хлеба. Релиз проекта запланирован на 2025 год.
По сюжету группа тяжелобольных преступников вынуждена искать способ оплачивать регулярные походы к врачу. Не имея источников дохода, они решают увлечься кулинарией и начать печь хлеб. Игрокам предстоит путешествовать в трейлере, скрываться от полиции и готовить.
Разработчики добавили два режима — одиночный и кооперативный. Во втором игроки смогут вместе печь хлеб и справляться с конкурентами вместе с друзьями по сети. Сыграть в Baking Bad смогут как пользователи Windows, так и владельцы компьютеров Apple.
Поклонников вселенной «Breaking Bad» ждет еще один сериал от создателя оригинального шоу Винса Гиллигана. 7 ноября на Apple TV+ выйдет его новый сериал «Плюрибус». В уже появившемся тизере показана сцена, в которой женщина облизывает пончики и кладет их обратно в коробку с надписью «Угощайтесь! ;)».