Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным

Исполнитель главной роли также прокомментировал утекшие фото со съемок, на которых он в черном костюме Сорвиголовы. Кокс отметил, что второй сезон будет очень крутым. Он подчеркнул, что все костюмы сериала уже имели аналоги в комиксах Marvel, включая красно-золотой костюм из «Женщины-Халка», но во втором сезоне появится что-то совершенно новое, чего раньше не было.