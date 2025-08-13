Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным

Чарли Кокс назвал второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» финальным. Это стало неожиданностью для поклонников, которые ждали продолжение. Disney+ и Marvel пока никак не комментировали заявление Кокса.
Исполнитель главной роли также прокомментировал утекшие фото со съемок, на которых он в черном костюме Сорвиголовы. Кокс отметил, что второй сезон будет очень крутым. Он подчеркнул, что все костюмы сериала уже имели аналоги в комиксах Marvel, включая красно-золотой костюм из «Женщины-Халка», но во втором сезоне появится что-то совершенно новое, чего раньше не было.
Зрителей ждет также возвращение Кристен Риттер в роли Джессики Джонс. В первом сезоне «Сорвиголовы» Джон Бернтал вернулся к роли Фрэнка Касла — Карателя. Популярность персонажа привела к созданию отдельного спин-оффа, съемки которого завершились на прошлой неделе.