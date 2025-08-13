«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов

Фото: @felirbe/Unsplash

«Фотожир» объединился с «Рокетбанком» и «Авито», чтобы запустить спецпроект «Прощелкай лето» и объявить первый опен-кол, где все работы должны быть сняты на пленку.

По 4 сентября фотографы могут подать заявки и представить свои снимки на тему «Сон в летнюю ночь». Интерпретация свободная — от романтики до сюрреализма, обращаться к Шекспиру не обязательно.

Жюри, в состав которого вошли фотографы Ваня Князев, Гоша Бергал, Саша Мадмуазель и основатель «Точки цвета» Максим Воробьев, выберет лучшие работы. Победители станут частью коллективного арт-проекта и выставятся в бистро «Ладо» уже в середине сентября.

В качестве бонуса партнер проекта «Точка цвета» подарит бесплатную проявку и сканирование пленки клиентам «Рокетбанка». Заявки принимаются онлайн, подробности в соцсетях организаторов.

