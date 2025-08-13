«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов

«Фотожир» объединился с «Рокетбанком» и «Авито», чтобы запустить спецпроект «Прощелкай лето» и объявить первый опен-кол, где все работы должны быть сняты на пленку.
По 4 сентября фотографы могут подать заявки и представить свои снимки на тему «Сон в летнюю ночь». Интерпретация свободная — от романтики до сюрреализма, обращаться к Шекспиру не обязательно.
Жюри, в состав которого вошли фотографы Ваня Князев, Гоша Бергал, Саша Мадмуазель и основатель «Точки цвета» Максим Воробьев, выберет лучшие работы. Победители станут частью коллективного арт-проекта и выставятся в бистро «Ладо» уже в середине сентября.
В качестве бонуса партнер проекта «Точка цвета» подарит бесплатную проявку и сканирование пленки клиентам «Рокетбанка». Заявки принимаются онлайн, подробности в соцсетях организаторов.