Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Кэти Перри оштрафовали за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании. Об этом сообщает NME.

В июле 2024 года певица снимала видео на песню «Lifetimes» в природном парке Сес-Салинас на Балеарских островах. Оказалось, что часть съемок проходила на дюне С’Эспальмадор — территории с ограниченным доступом для сохранения экосистемы. 

После появления кадров в сети экологические активисты обратили внимание на нарушение, а власти начали проверку. Министерство сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды региона заявило, что продюсеры клипа не получили официального разрешения. 

Представители Перри утверждают, что местная команда заверила их в наличии всех документов и даже дала устное согласие на съемку, хотя одно из разрешений все еще оформлялось.

В итоге певице назначили штраф в размере 6001 евро, который уже выплачен. Нарушение признали серьезным, но дополнительных санкций не будет, так как ущерб природе не был выявлен.

«Lifetimes» вошла в последний альбом Перри «143». Сейчас Перри гастролирует с одноименным туром, который уже прославился неожиданными инцидентами и смешанными реакциями публики.

Расскажите друзьям