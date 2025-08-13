Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании

Кэти Перри оштрафовали за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании. Об этом сообщает NME.
В июле 2024 года певица снимала видео на песню «Lifetimes» в природном парке Сес-Салинас на Балеарских островах. Оказалось, что часть съемок проходила на дюне С’Эспальмадор — территории с ограниченным доступом для сохранения экосистемы.
После появления кадров в сети экологические активисты обратили внимание на нарушение, а власти начали проверку. Министерство сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды региона заявило, что продюсеры клипа не получили официального разрешения.
Представители Перри утверждают, что местная команда заверила их в наличии всех документов и даже дала устное согласие на съемку, хотя одно из разрешений все еще оформлялось.
В итоге певице назначили штраф в размере 6001 евро, который уже выплачен. Нарушение признали серьезным, но дополнительных санкций не будет, так как ущерб природе не был выявлен.
«Lifetimes» вошла в последний альбом Перри «143». Сейчас Перри гастролирует с одноименным туром, который уже прославился неожиданными инцидентами и смешанными реакциями публики.