Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение

Братья Джонас посетили шоу «Hot Ones», в котором участники пробуют острые крылья и отвечают на вопросы. В один из моментов Джо попросили показать последнюю заметку в его телефоне — и там значилось: «Прочесть „Camp Rock 3“».
Когда Джонас зачитал записку, за столом повисла пауза. Его братья Ник и Кевин рассмеялись и отметили, насколько точным оказалось задание от ведущих. «Я не шучу, это действительно моя последняя заметка», — сказал Джо, а затем добавил: «Простите, Disney».
«Camp Rock: Музыкальные каникулы» (2008) и «Camp Rock-2: Отчетный концерт» (2010) — культовые фильмы Disney Channel о музыкальном лагере для подростков. Главная героиня Митчи (Деми Ловато) готовится к финальному выступлению смены, параллельно развивается ее история любви с известным певцом Шейном Греем (Джо Джонас). В финальной сцене первой части Митчи и Шейн исполняют песню «This Is Me». Сразу после выхода «Camp Rock: Музыкальные каникулы» стал вторым по популярности фильмом Disney, уступив только «Классному мюзиклу-2».
10 августа Деми Ловато и братья Джонас исполнили песни из фильма «Camp Rock» на первом концерте тура «Jonas20». Джо начал вечер с сольной композиции «Gotta Find You», а затем пригласил на сцену Ловато. Вместе они исполнили хиты «This Is Me» и «Wouldn’t Change a Thing».