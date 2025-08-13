Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение

Фото: Disney Channel

Братья Джонас посетили шоу «Hot Ones», в котором участники пробуют острые крылья и отвечают на вопросы. В один из моментов Джо попросили показать последнюю заметку в его телефоне — и там значилось: «Прочесть „Camp Rock 3“».

Когда Джонас зачитал записку, за столом повисла пауза. Его братья Ник и Кевин рассмеялись и отметили, насколько точным оказалось задание от ведущих. «Я не шучу, это действительно моя последняя заметка», — сказал Джо, а затем добавил: «Простите, Disney».

Видео: @ashleeandjessicast, @capriamoon

«Camp Rock: Музыкальные каникулы» (2008) и «Camp Rock-2: Отчетный концерт» (2010) — культовые фильмы Disney Channel о музыкальном лагере для подростков. Главная героиня Митчи (Деми Ловато) готовится к финальному выступлению смены, параллельно развивается ее история любви с известным певцом Шейном Греем (Джо Джонас). В финальной сцене первой части Митчи и Шейн исполняют песню «This Is Me». Сразу после выхода «Camp Rock: Музыкальные каникулы» стал вторым по популярности фильмом Disney, уступив только «Классному мюзиклу-2».

10 августа Деми Ловато и братья Джонас исполнили песни из фильма «Camp Rock» на первом концерте тура «Jonas20». Джо начал вечер с сольной композиции «Gotta Find You», а затем пригласил на сцену Ловато. Вместе они исполнили хиты «This Is Me» и «Wouldn’t Change a Thing».

Расскажите друзьям