Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»

Телевизионная академия объявила первую волну лауреатов 77-й премии «Эмми» в специальных категориях, и среди победителей оказалась Бейонсе.
Она получила награду не за музыку, а работу над костюмами своего шоу в перерыве матча NFL в 2024 году, представленного на Netflix как Beyoncé Bowl. Это ее первая статуэтка «Эмми».
В категории «Лучшие костюмы для варьете, документальных или реалити-программ» певица разделила победу с дизайнером Шионой Турини, помощниками Эрикой Райс и Молли Питерс, супервайзером Челси Стабелл и руководителем ателье Тимоти Уайтом.
Жюри вручает эти награды на Creative Arts Emmy — отдельной церемонии, проходящей 6 и 7 сентября. Но Бейонсе также претендует на «Лучшее варьете-шоу» (эта награда будет вручена на Primetime-трансляции 14 сентября).
Рождественское выступление Beyoncé Bowl, снятое в родном Хьюстоне, доступно на Netflix. В нем артистка в ковбойской шляпе и верхом на лошади исполняет песни из альбома «Cowboy Carter», включая «16 Carriages», «Ya Ya», «Jolene» и «Texas Hold ’Em», а также выходит на сцену вместе с Постом Малоном, Шабузи и своей дочерью Блю Айви Картер.