Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»

Рождественское выступление Beyoncé Bowl, снятое в родном Хьюстоне, доступно на Netflix. В нем артистка в ковбойской шляпе и верхом на лошади исполняет песни из альбома «Cowboy Carter», включая «16 Carriages», «Ya Ya», «Jolene» и «Texas Hold ’Em», а также выходит на сцену вместе с Постом Малоном, Шабузи и своей дочерью Блю Айви Картер.