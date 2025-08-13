IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома

Янг признается, что поначалу работа давалась ей нелегко. Женщина сильно уставала и чувствовала себя опустошенной после каждого рабочего дня, однако ей понравилось быть собственной начальницей. Свое новое экономическое положение она описывала так: «Мне больше не нужно было беспокоиться, о том, что машину нужно починить (снова), а детям надо купить новую обувь (снова). И я могла быть свободна во время школьных каникул».