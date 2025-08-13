IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома

Бывшая IT-специалистка Хелен Янг из Великобритании кардинально сменила профессию и получает больше, работая клинером всего несколько часов в день. Сейчас ее история успеха и советы начинающим уборщикам собирают сотни просмотров в TikTok. Об истории Янг написал The Sun.
После окончания контракта в IT и долгого ожидания нового проекта Янг оказалась в сложной финансовой ситуации. Чтобы прокормить семью, она решила попробовать себя в клининге, установив начальную ставку в 15 фунтов в час. Уже через восемь месяцев ее доход вырос до 20 фунтов в час.
Янг признается, что поначалу работа давалась ей нелегко. Женщина сильно уставала и чувствовала себя опустошенной после каждого рабочего дня, однако ей понравилось быть собственной начальницей. Свое новое экономическое положение она описывала так: «Мне больше не нужно было беспокоиться, о том, что машину нужно починить (снова), а детям надо купить новую обувь (снова). И я могла быть свободна во время школьных каникул».
Клинер ведет TikTok-блог, в котором регулярно отчитывается о доходах — подробно рассказывает, сколько и как заработала за день. Чаще всего она выбирает «генеральные уборки» — они оплачиваются лучше, чем регулярные. Благодаря этому ее дневная выручка иногда достигает 600 фунтов.
Неожиданный вид заработка обнаружила Екатерина из Москвы. Она решила поучаствовать в лотереях в те дни, когда гороскоп для ее знака оказывался выигрышным. Так жительница столицы выиграла 15 миллионов рублей.