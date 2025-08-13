IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома

Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов

IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома

Фото: @solocleaners

Бывшая IT-специалистка Хелен Янг из Великобритании кардинально сменила профессию и получает больше, работая клинером всего несколько часов в день. Сейчас ее история успеха и советы начинающим уборщикам собирают сотни просмотров в TikTok. Об истории Янг написал The Sun.

После окончания контракта в IT и долгого ожидания нового проекта Янг оказалась в сложной финансовой ситуации. Чтобы прокормить семью, она решила попробовать себя в клининге, установив начальную ставку в 15 фунтов в час. Уже через восемь месяцев ее доход вырос до 20 фунтов в час.

Янг признается, что поначалу работа давалась ей нелегко. Женщина сильно уставала и чувствовала себя опустошенной после каждого рабочего дня, однако ей понравилось быть собственной начальницей. Свое новое экономическое положение она описывала так: «Мне больше не нужно было беспокоиться, о том, что машину нужно починить (снова), а детям надо купить новую обувь (снова). И я могла быть свободна во время школьных каникул».

Клинер ведет TikTok-блог, в котором регулярно отчитывается о доходах — подробно рассказывает, сколько и как заработала за день. Чаще всего она выбирает «генеральные уборки» — они оплачиваются лучше, чем регулярные. Благодаря этому ее дневная выручка иногда достигает 600 фунтов.

