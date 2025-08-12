Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией

Фото: Nastya Dulhiier/Unsplash

Жительница Москвы по имени Екатерина дважды выиграла суперприз в онлайн-играх «Национальной лотереи» — и все благодаря увлечению астрологией. Об этом сообщил РБК.

Девушка участвовала в лотерее в те дни, которые гороскоп для ее знака зодиака указывал называл выигрышными. 18 мая 2025 года москвичка выиграла 5 млн рублей в игре «Большая 8». В августе удача вновь улыбнулась Екатерине в игре «5 из 36».

«У меня были небольшие долги, я подумала, что перекрутиться бы как‑то, может 10 тыс. руб. выиграю. И прилетело 10, но только миллионов. Я чуть не поседела», — вспомнила победительница.

Екатерина призналась, что раньше никогда не участвовала в лотерее «5 из 36». Она заявила, что ее любимыми играми были «Большая 8», «4×4» и «Турнир».

Часть выигрыша девушка намерена перевести родственникам. Отдельную сумму Екатерина выделит на благотворительность. Остальное она собирается потратить на покупку квартиры.

«Обязательно съезжу в приют для животных в Подмосковье, помогу там. Хочу поставить памятник двоюродному брату. И, может быть, возьмем с сыном еще одну квартиру, живем пока вместе», — рассказала москвичка.

Ранее стало известно, что американка Кэти Бейли выиграла в лотерею 50 тыс. долларов благодаря печенью с предсказанием. Женщина поставила на цифры, которые были написаны на упаковке.

Жителю Челябинска в июле помог победить в лотерее сон жены о рыжем пауке, который считается предвестником скорого богатства. А семья англичан победила, ставя на одни и те же числа в течение 30 лет.

