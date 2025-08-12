Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»

Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»

Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»

Фото: HBO Max

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер сериала «Task» («Задание»), созданного автором «Мейр из Исттауна» Брэда Ингельсби. Проект выйдет на стриминговом сервисе 7 сентября.

Главную роль в нем исполнил Марк Руффало. Он сыграл следователя по имени Том, которому предстоит преследовать банду воров. Ее возглавляет преступник Робби, переживший утраты, отчаяние и, вероятно, достигший точки невозврата в жизни.

Видео: HBO Max/YouTube

Роль Робби в шоу сыграл Том Пелфи. Его герой разрушает жизни всех вокруг. Следующий за ним по пятам Том же решает тем временем личные проблемы, в частности, пытается наладить сложные отношения с дочерью.

Ингельсби написал сценарий сериала и руководил его постановкой. В актерский состав проекта он пригласил Тусо Мбеду («Женщина-король»), Рауля Кастильо («Улыбка 2»), Джейми МакШейна («1923»), Сэма Кили («Вильгельм Телль»), Фабьена Франкеля («Дом Дракона»).

«Я просто пытался придумать сюжет, чтобы раскрыть характеры этих двух персонажей. [Герой] Руффало — конечно же, человек, переживший в своей жизни ужасную трагедию, а персонаж Пелфри, у него другой уровень веры и другое понимание веры, и в нем есть что‑то от ребенка. Мне очень нравится идея столкнуть этих людей», — поделился Ингельсби.

