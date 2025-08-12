Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер сериала «Task» («Задание»), созданного автором «Мейр из Исттауна» Брэда Ингельсби. Проект выйдет на стриминговом сервисе 7 сентября.
Главную роль в нем исполнил Марк Руффало. Он сыграл следователя по имени Том, которому предстоит преследовать банду воров. Ее возглавляет преступник Робби, переживший утраты, отчаяние и, вероятно, достигший точки невозврата в жизни.
Роль Робби в шоу сыграл Том Пелфи. Его герой разрушает жизни всех вокруг. Следующий за ним по пятам Том же решает тем временем личные проблемы, в частности, пытается наладить сложные отношения с дочерью.
Ингельсби написал сценарий сериала и руководил его постановкой. В актерский состав проекта он пригласил Тусо Мбеду («Женщина-король»), Рауля Кастильо («Улыбка 2»), Джейми МакШейна («1923»), Сэма Кили («Вильгельм Телль»), Фабьена Франкеля («Дом Дракона»).
«Я просто пытался придумать сюжет, чтобы раскрыть характеры этих двух персонажей. [Герой] Руффало — конечно же, человек, переживший в своей жизни ужасную трагедию, а персонаж Пелфри, у него другой уровень веры и другое понимание веры, и в нем есть что‑то от ребенка. Мне очень нравится идея столкнуть этих людей», — поделился Ингельсби.