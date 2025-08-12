Новый фильм с участием Дэниела Дей-Льюиса выйдет осенью. Это будет первая работа актера с 2017 года

Американский актер Дэниел Дей-Льюис вернется в кино спустя восемь лет после того, как он заявил о завершении карьеры. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Трехкратный обладатель премии «Оскар» сыграет в картине под названием «Анемон» — полнометражном режиссерском дебюте его сына Ронана. Над сценарием фильма Ронан Дей-Льюис работал вместе с отцом.
Мировая премьера ленты запланирована на кинофестивале в Нью-Йорке ближайшей осенью. «Анемон» выпустит киностудия Focus Features.
Киноработа описывается как «захватывающая семейная драма… о жизнях, разрушенных, казалось бы, непреодолимым наследием политического и личного насилия». Действие фильма развернется в Северной Англии.
В центре истории окажется мужчина средних лет, который отправляется из своего загородного дома в лес, где воссоединяется со своим братом-отшельником. Последнего сыграет Дей-Льюис. Вторая центральная роль достанется Шону Бину.
«Связанные таинственным и сложным прошлым, мужчины разделяют сложные, хотя и порой нежные, отношения, которые навсегда изменились из‑за разрушительных событий, произошедших десятилетия назад», — указывает синопсис ленты.
В актерский состав проекта вошли, помимо Дей-Льюиса и Бина, Саманта Мортон и Сэмюэл Боттомли. Оператором фильма выступил Бен Фордесман.
«Анемона» — первый полнометражный фильм Дей-Льюиса после «Призрачной нити» 2017 года. Перед выходом картины актер заявил, что больше не будет актером. Он назвал завершение карьеры «личным решением» и отказался комментировать его.