Вышел трейлер фильма «Великая Элеанор» — режиссерского дебюта Скарлетт Йоханссон

Кадр: Sony Pictures Classics

На ютуб-канале Sony Pictures Classics опубликовали трейлер фильма «Великая Элеанор» («Eleanot The Great») — режиссерского дебюта актрисы Скарлетт Йоханссон, звезды «Черной вдовы» и «Люси».

Картина выйдет в кинопрокат 26 сентября. Она расскажет об остроумной и гордой 94-летней Элеаноре Моргенштейн, которая после тяжелой утраты переезжает в Нью-Йорк рассказывает там историю якобы своей жизни.

Элеанор утверждает, что пережила Холокост. История преодоления столь тяжелого прошлого дает надежду юной девушке, которую встречает женщина. Та недавно потеряла маму и с трудом справляется с этой утратой. Однако Элеанор делится не своим прошлым, а историями из жизни недавно умершей лучшей подруги.

Видео: Sony Pictures Classics/YouTube

Сценарий фильма написал Тори Кеймен. Роли сыграли Джун Скуибб, Элин Келлиман, Джессика Хект, Рита Зохар и Чивитель Эджиофор. Оператором картины выступила Элен Лувар, работавшая над «Химерой» и «Моей гениальной подругой».

«Великая Элеанор» была номинирована на Каннском кинофестивале на Золотую камеру — награду за режиссерский дебют. Премию лента не получила, уступив «Президентскому торту» Хасана Хади.

Продюсерами проекта выступили Шарлотта Дофин, Кара Дюрретт, Джессамин Бургем, Джонатан Лия, Кинэн Флинн, Селин Рэттрей, Труди Стайлер. Среди исполнительных продюсеров — Джастин Бальдони.

