Элеанор утверждает, что пережила Холокост. История преодоления столь тяжелого прошлого дает надежду юной девушке, которую встречает женщина. Та недавно потеряла маму и с трудом справляется с этой утратой. Однако Элеанор делится не своим прошлым, а историями из жизни недавно умершей лучшей подруги.