Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его

Маколей Калкин признался, что до сих пор жалеет, что отклонил сценарий фильма Уэса Андерсона «Академия „Рашмор“» (1998), даже не прочитав его.
В начале 1990-х Калкин стал одной из самых популярных звезд Голливуда благодаря лентам «Один дома», «Богатенький Ричи». Однако в 1994 году он ушел из кино и вернулся лишь спустя девять лет.
По словам актера, в этот период он «ходил в школу, слишком рано женился» и все же продолжал получать сценарии, но некоторые так и остались нетронутыми.
«Пару лет спустя я разбирал старые бумаги и наткнулся на один из них. Это была „Академия ,Рашмор‘“. Я подумал: „Черт, я мог бы сыграть там“», — рассказал Калкин.
Комедия рассказывает о школьнике Максе Фишере, влюбленном в свою учительницу и соперничающем за ее внимание со взрослым другом.
Калкин признает, что роль в итоге досталась идеальному исполнителю: «Не могу представить никого, кроме Джейсона Шварцмана. Но, честно, сыграть там было бы невероятно».