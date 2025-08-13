Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его

Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его

Фото: Home Box Office (HBO)

Маколей Калкин признался, что до сих пор жалеет, что отклонил сценарий фильма Уэса Андерсона «Академия „Рашмор“» (1998), даже не прочитав его.

В начале 1990-х Калкин стал одной из самых популярных звезд Голливуда благодаря лентам «Один дома», «Богатенький Ричи». Однако в 1994 году он ушел из кино и вернулся лишь спустя девять лет.

По словам актера, в этот период он «ходил в школу, слишком рано женился» и все же продолжал получать сценарии, но некоторые так и остались нетронутыми.

«Пару лет спустя я разбирал старые бумаги и наткнулся на один из них. Это была „Академия ,Рашмор‘“. Я подумал: „Черт, я мог бы сыграть там“», — рассказал Калкин.

Комедия рассказывает о школьнике Максе Фишере, влюбленном в свою учительницу и соперничающем за ее внимание со взрослым другом.

Калкин признает, что роль в итоге досталась идеальному исполнителю: «Не могу представить никого, кроме Джейсона Шварцмана. Но, честно, сыграть там было бы невероятно».

Расскажите друзьям