Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке

Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире

Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке

Фото: petta3399

Российский режиссер Анна Меликян приступила к съемкам фильма «Дива». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина представит фэнтезийную сказку, в центре которой окажется девочка-вундеркинд Майя. Героиня становится оперной звездой в возрасте 11 лет, но завистливые конкурентки решают избавиться от нее.

Девочка выпивает прямо на сцене волшебный эликсир и превращается в привидение. Она застревает в театре, где встречает еще одного призрака — дирижера XVIII века Йозефа. Он помогает Майе и учит ее жить в новых обстоятельствах.

Меликян выступила постановщицей, продюсером и соавтором сценария картины. Продюсированием проекта также занимались Рубен Дишдишян, Юлиана Слащева и Александр Бондарев.

В актерский состав ленты вошли Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова.

Съемки фильма пройдут в Москве и Петербурге. Среди локаций — историческая сцена Большого театра, музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское село», а также Дом Пашкова и Дом ученых. «Дива» выйдет на экраны в конце 2026-го или в 2027 году.

Расскажите друзьям