Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке

Российский режиссер Анна Меликян приступила к съемкам фильма «Дива». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Картина представит фэнтезийную сказку, в центре которой окажется девочка-вундеркинд Майя. Героиня становится оперной звездой в возрасте 11 лет, но завистливые конкурентки решают избавиться от нее.
Девочка выпивает прямо на сцене волшебный эликсир и превращается в привидение. Она застревает в театре, где встречает еще одного призрака — дирижера XVIII века Йозефа. Он помогает Майе и учит ее жить в новых обстоятельствах.
Меликян выступила постановщицей, продюсером и соавтором сценария картины. Продюсированием проекта также занимались Рубен Дишдишян, Юлиана Слащева и Александр Бондарев.
В актерский состав ленты вошли Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова.
Съемки фильма пройдут в Москве и Петербурге. Среди локаций — историческая сцена Большого театра, музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское село», а также Дом Пашкова и Дом ученых. «Дива» выйдет на экраны в конце 2026-го или в 2027 году.