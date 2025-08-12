Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином

Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Умерла певица Шейла Джордан
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире

Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином

Фото: Rivulet Films

Музыкант Machine Gun Kelly заявил во время эфира шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen, что он может быть наполовину инопланетянином и не уверен, «существует» ли его возраст на самом деле.

«Я не уверен, что возраст вообще ко мне применим», — сказал он, добавив, что плохо помнит факты о своей жизни. По словам рэпера, он замечал, что его кожа заживает слишком быстро, и начал подозревать, что его отец может быть не человеком.

MGK рассказал, что спрашивал у своей матери, не исчезала ли она когда-либо на время, и услышал в ответ, что она действительно чувствовала себя так, будто ее похищали.

Гостья программы Памела Эдлон пошутила: «Все сходится». Ранее подобные теории озвучивала Вупи Голдберг, утверждавшая, что инопланетяне уже давно живут среди нас и наблюдают за людьми.

