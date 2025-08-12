Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином

Музыкант Machine Gun Kelly заявил во время эфира шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen, что он может быть наполовину инопланетянином и не уверен, «существует» ли его возраст на самом деле.
«Я не уверен, что возраст вообще ко мне применим», — сказал он, добавив, что плохо помнит факты о своей жизни. По словам рэпера, он замечал, что его кожа заживает слишком быстро, и начал подозревать, что его отец может быть не человеком.
MGK рассказал, что спрашивал у своей матери, не исчезала ли она когда-либо на время, и услышал в ответ, что она действительно чувствовала себя так, будто ее похищали.
Гостья программы Памела Эдлон пошутила: «Все сходится». Ранее подобные теории озвучивала Вупи Голдберг, утверждавшая, что инопланетяне уже давно живут среди нас и наблюдают за людьми.