На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей

Фото: «Осенняя мгла»

В районе деревни Кириково на берегу Ладожского озера прошли сильные осадки, а над водой появились несколько водяных смерчей. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мы побежали в машину с ребенком, чтобы спрятаться и переждать. Опасались, что домик унесет. Ветер несильный был, просто смерч рядом с берегом прошел, боялись, что завернет в нашу сторону», — рассказал изданию один из очевидцев.

В соцсетях появились видео со смерчем на озере.

В прошлом году смерч появился в другом регионе России, Татарстане, и перевернул четыре самолета в аэропорту Бегишево, а также повредил вертолет и автобусы. Пострадали два человека.

Недавно в Петербурге также столкнулись с наводнением, оно пришло в город впервые за 160 лет. Из‑за сильного ветра вода в Неве повысилась на 95 сантиметров и вышла из берегов. Городскую дамбу закрыли.

