Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума

Фото: Lionsgate

Сет Роген рассказал, что одна из сцен в его новом сериале «Киностудия» едва не свела его с ума.  

В интервью на «Late Night with Seth Meyers» актер и соавтор проекта вспомнил съемки второго эпизода под названием «The One», снятого одним непрерывным дублем. 

По сюжету герои пытаются завершить съемку до заката, и в реальной жизни команда тоже боролась с уходящим солнцем. Особенно мучительной оказалась финальная сцена, где персонаж Рогена, спеша к машине, сталкивается с ассистентом с кофе и напиток летит ему прямо в лицо. 

Проблема была в том, что именно в этот момент камера постоянно давала сбой, из-за чего приходилось все переснимать. «Я переодевался, снова получал кофе в лицо, садился в машину и вдруг слышал: „Стоп!“ И все по новой. Вскоре у нас закончилась сухая одежда. Я думал: „Это просто не может происходить так много раз!“ Но это продолжалось», — вспоминает Роген.

Актер признался, что был на грани срыва, но понимал: злиться можно только на себя, ведь именно он придумал эту сцену. В итоге из-за заката кадры получились темнее, чем планировалось, но в готовой серии это сработало идеально.

«Киностудия» уже получила 23 номинации на «Эмми-2025», включая категории «Лучший комедийный сериал», «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль».

