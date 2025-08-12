Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение

Фото: v2osk/Unsplash

В канадском Ванкувере офтальмолог Грег Молони провел редкую операцию: он имплантировал зуб 75-летней Гейл Лейн в ее глазницу — и вернул женщине зрение. Об этом написала New York Post.

Лейн ослепла десять лет назад из‑за аутоимунного заболевания. Оно оставило шрамы на роговице женщины. «Это было грустно. Я думала о том, что вдруг перестала видеть, и о том, смогу ли я когда‑нибудь увидеть это снова», — поделилась она.

Гейл стала третьей канадкой, которую направили на процедуру остео-одонто-кератопротезирования. Врач взял материал из зуба пациентки, имплантировал его в щеку женщины на несколько месяцев, а затем изъял его.

За это время зуб покрылся прочной соединительной тканью. Она была необходима для того, чтобы в дальнейшем «удерживать пластиковый факусирующий телескоп» в глазу Лейн, пояснил Молони. Зуб вместе с линзой внедрили в глазницу Гейл.

Преимущество такой операции заключается в том, что зуб и окружающие его ткани не отторгаются организмом пациента. «Это сложная и странная операция, но, по сути, она заключается в замене роговицы», — отметил хирург.

После операции Лейн пережила неприятный, но не болезненный период восстановления. Вскоре после этого к женщине стало возвращаться утраченное зрение. Сначала Гейл увидела свет, а затем виляющий хвост собаки ее партнера.

Зрение женщины постепенно улучшалось. Спустя шесть месяцев после операции она смогла рассмотреть лицо своего партнера Фила, которого Гейл встретила, уже будучи слепой.

«Я могу видеть множество цветов, и я теперь могу видеть, что происходит вокруг. Деревья, трава, цветы — это замечательно, снова увидеть эти вещи», — поделилась Лейн.

Она надеется, что сможет стать более мобильной и независимой, совершать короткие поездки и прогулки без сопровождения. По словам пенсионерки, в ближайшее время она получит новую пару очков, которые должны еще больше улучшить ее зрение.

