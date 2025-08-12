В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение

Лейн ослепла десять лет назад из‑за аутоимунного заболевания. Оно оставило шрамы на роговице женщины. «Это было грустно. Я думала о том, что вдруг перестала видеть, и о том, смогу ли я когда‑нибудь увидеть это снова», — поделилась она.