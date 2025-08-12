Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах

Результаты собрали на островах Ушишир — Янкиче и Рыпонкиче. Численность взрослых песцов на Янкиче оценили в 20–30 особей. За время работы на острове обнаружили четыре норы с детенышами и подтвердили рождение не менее 14 щенков. Девяти взрослым животным поставили пластиковые метки для дальнейшего отслеживания, взяли у них 62 образца для генетических и ветеринарных исследований, а также выполнили 88 сборов для анализа рациона.