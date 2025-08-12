Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах

Ученые во время экспедиции фонда «Природа и люди» на Курильских островах нашли редкий подвид песцов — медновский. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Результаты собрали на островах Ушишир — Янкиче и Рыпонкиче. Численность взрослых песцов на Янкиче оценили в 20–30 особей. За время работы на острове обнаружили четыре норы с детенышами и подтвердили рождение не менее 14 щенков. Девяти взрослым животным поставили пластиковые метки для дальнейшего отслеживания, взяли у них 62 образца для генетических и ветеринарных исследований, а также выполнили 88 сборов для анализа рациона.
Остров Рыпонкича никто не обследовал уже несколько десятилетий, рассказали ученые. В этом году впервые за долгие годы удалось получить информацию с этого острова. Участники экспедиции установили, что там тоже обитают песцы. Исследователям удалось взять четыре пробы для биологических исследований.
Медновский песец находится на грани исчезновения и внесен в Красную книгу РФ. В России они обитают только на островах группы Ушишир и Медном, причем их точная численность неизвестна. Приблизительно в природе живут не более 100 особей.