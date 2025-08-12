Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»

Когда я говорю, что это было так естественно, я имею в виду, что мы влюбились друг в друга просто потому, что сидели в одной комнате с этими людьми. Мы оба веселые люди, у которых хватает морали ценить каждого таким, какой он есть. Мы разделяем все эти ценности. Это было просто охрененно».