Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»

Игрок Kansas City Chiefs Трэвис Келси рассказал в интервью GQ, что до сих пор помнит, как влюбился в Тейлор Свифт, словно это было вчера.
Он отметил, что их роман начался органично, несмотря на пристальное внимание прессы. «Когда я с ней, мне кажется, что мы просто обычные люди. Когда на нас не направлены камеры, мы просто двое влюбленных. Со стороны это может восприниматься иначе, но все произошло очень естественно.
Когда я говорю, что это было так естественно, я имею в виду, что мы влюбились друг в друга просто потому, что сидели в одной комнате с этими людьми. Мы оба веселые люди, у которых хватает морали ценить каждого таким, какой он есть. Мы разделяем все эти ценности. Это было просто охрененно».
Отношения пары начались летом 2023 года, когда Келси посетил концерт Свифт в Канзас-Сити и попытался подарить ей браслет дружбы со своим номером. Вскоре певица появилась на матче Kansas City Chiefs, вызвав бурную реакцию фанатов. С тех пор они регулярно поддерживают друг друга: Свифт приходит на игры Chiefs, а Келси сопровождал ее на «Eras Tour» и даже выходил на сцену в роли танцора.
Футболист признался, что сделал Свифт настоящей поклонницей американского футбола, а сам с удовольствием остается ее «+1» на концертах. Он ценит, что певица понимает давление и усталость от жизни в центре внимания. «Она может не считать себя спортсменкой, но я видел, какой колоссальный труд она вкладывает, и это поражает».
Недавно Свифт анонсировала свой 12-й альбом «The Life of a Showgirl». Она сделала это, опубликовав отрывок подкаста Келси «New Heights» с ее участием, который выйдет 13 августа. Это будет ее первая пластинка, после того как она выкупила права на первые шесть альбомов.