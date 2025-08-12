Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге

Борщевик Сосновского оставляет на теле людей ожоги при контакте с кожей. Согласно закону, который вступит в силу 1 марта 2026 года, собственники и пользователи недвижимости в России должны будут самостоятельно выявлять и уничтожать опасные растения на своих участках. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штрафы от 20 до 50 тыс. рублей.