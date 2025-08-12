Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге

В Петербурге начали применять искусственный интеллект для выявления борщевика Сосновского, пишет «Фонтанка».
Первые восемь собственников земельных участков, на которых нашли это растение, уже получили штрафы, рассказали 12 августа в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Он составляет 100 тыс. рублей.
ГАТИ начала учить нейросеть распознавать борщевик этим летом по поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. Теперь восемь ИИ-комплексов ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах Петербурга в его поисках. При нахождении система автоматически назначает виновным штраф.
Борщевик Сосновского оставляет на теле людей ожоги при контакте с кожей. Согласно закону, который вступит в силу 1 марта 2026 года, собственники и пользователи недвижимости в России должны будут самостоятельно выявлять и уничтожать опасные растения на своих участках. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штрафы от 20 до 50 тыс. рублей.