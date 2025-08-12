Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»

Фото: Hulu

Hulu выпустил трейлер пятого сезона сериала «Убийства в одном здании». Его премьера состоится 9 сентября.

В нем главные герои снова расследуют очередное загадочное преступление в знаменитом нью-йоркском здании «Аркония». В центре сюжета — смерть консьержа Лестера, которую Чарльз (Стив Мартин), Оливер (Мартин Шорт) и Мейбл (Селена Гомес) категорически не считают случайной.

Расследование погружает их в темные закоулки Нью-Йорка и раскрывает сложную сеть связей между влиятельными миллиардерами, мафиозными группировками и загадочными жителями «Арконии».

К своим ролям в сериале вернулись Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт, а также Майкл Сирил Крейтон. К ним присоединились Рене Зеллвегер, Киган-Майкл Ки, Кристоф Вальц, Логан Лерман, Теа Леони, Бини Фельдштейн, Дайанна Уист и Жермен Фаулер.

Сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». В сентябре 2024-го его продлили на пятый сезон.

