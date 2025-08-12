Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»

Активисты заявляют, что художник Аниш Капур якобы поместил внутрь скульптуры младенца, который с тех пор живет там в изоляции. По их словам, ремонтные работы вокруг «Боба» в 2023–2024 годах были маскировкой для тайных поставок еды и воздуха этому человеку.