Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»

Фото: Sebastian Latorre/Unsplash

В США группа активистов под названием Man in Bean Coalition утверждает, что внутри знаменитой чикагской скульптуры «Cloud Gate», известной как «Боб», уже почти 20 лет находится человек. Об этом сообщает The Art Newspaper.

О теории заговора стало известно, после того как в соцсетях появилось видео протестов. На них участники скандировали: «В „Бобе“ есть человек! Аниш Капур, выпусти его!» Сейчас у группы более 33 тыс. подписчиков в соцсетях.

Активисты заявляют, что художник Аниш Капур якобы поместил внутрь скульптуры младенца, который с тех пор живет там в изоляции. По их словам, ремонтные работы вокруг «Боба» в 2023–2024 годах были маскировкой для тайных поставок еды и воздуха этому человеку.

Официальные источники опровергают эти слухи. Советник 42-го округа Чикаго Брендан Райли в шутливом заявлении отметил, что человек внутри скульптуры был освобожден много лет назад. 

«Более того, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что стадион Soldier Field — на самом деле летающая тарелка, тайно перемещённая из Зоны 51 в 2003 году», — добавил он.

В поддержку активистов выступила известная в США сеть пиццерий Lou Malnati’s, которая заявила, что их курьеры доставляют еду человеку внутри «Боба». Британский художник Стюарт Семпл тоже выразил солидарность с инициативой, призвав освободить человека.

Скульптура «Cloud Gate» давно стала объектом шуток и мемов из-за своей узнаваемой формы и отражающей поверхности.

