Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей

Фото: Balenciaga

Бренд Balenciaga выпустил мужскую сумку Marché Packable, выглядящую как синий мятый пластиковый пакет. Об этом стало известно из публикации на сайте компании.

Сумка выполнена из полиамида. На ней размещен логотип бренда и указаны адреса его бутиков в Париже. Размер аксессуара составляет 50×53×1 см. Приобрести его можно за 995 долларов, или примерно 79 тыс. рублей.

Сумку создали в Италии. По словам представителей модного дома, в нее можно положить смартфон, кошелек, планшет и ноутбук общим весом до 10 кг. Аксессуар оснащен чипом NFC, на который записана информация о нем.

Marché Packable не рекомендуют подвергать воздействию солнечного света и тепла в течение длительного времени. Создатели сумки предупреждают, что ее также немедленно нужно протереть и высушить при попадании жидкости.

«Это изделие Balenciaga изготовлено с использованием синтетических волокон. Этот материал подвержен износу и повреждениям даже при ежедневном использовании. Невозможно гарантировать, что его внешний вид останется неизменным при обычном использовании», — отметили в компании.

Представители марки подчеркнули, что на поверхности сумки могут быть следы или неровности, которые «не следует рассматривать как дефекты, поскольку они присущи используемым материалам и технологиям».

