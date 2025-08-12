Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре

Фото: depechemode

Фильм «Depeche Mode: M», созданный на основе концертных съемок британской группы Depeche Mode, выйдет в кинопрокат 28 октября. Его покажут в том числе в IMAX, cообщил Pitchfork.

Картина исследует отношения со смертью в мексиканской культуре. Эту же тему поднимали музыканты Depeche Mode в альбоме «Memento Mori» в 2023 году. Ее же они развивали на концертах на стадионе Foro Sol в Мехико.

«По своей сути наш новый фильм „M“ рассказывает о глубокой связи между музыкой, культурой и людьми, и Фернандо Фриас, который был режиссером и автором идеи фильма, прекрасно справился с задачей, рассказав эту историю через призму мексиканской культуры и наших концертов в Мехико», — поделился солист группы Дэйв Гаан.

Премьера «Depeche Mode: M» состоялась в 2025 году на фестивале «Трайбека». Картину представили Фриас, известный как автор фильмов «Я не жду, что кто‑нибудь мне поверит» и «Меня здесь больше нет», оператор Дамиан Гарсиа и продюсеры Стейси Перски Каннис, Нина Кориано и Саул Левитц.

