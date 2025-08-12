Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Entertainment Weekly рассказал, что ведет переговоры с Джонни Деппом о возможном возвращении актера к роли капитана Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря».
Ранее Брукхаймер выражал желание видеть Деппа в проекте, несмотря на разрыв отношений актера с Disney после обвинений Эмбер Херд в домашнем насилии.
Сейчас продюсер заявил, что Депп не исключает возвращения, но многое зависит от сценария: «Если ему понравится роль, думаю, он согласится».
Последний фильм серии «Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в 2017 году, а работа над шестой частью началась в 2019-м. По словам Брукхаймера, новый фильм станет перезапуском, но он хотел бы увидеть Джека Воробья хотя бы в камео.
Сценарий еще не завершен. Сейчас над ним работают Крейг Мазин («The Last of Us»), Тед Эллиот и Джефф Натансон, автор пятой части. Продюсер отметил, что третий акт написан отлично, а первые два требуют доработки.
В 2022 году Депп на судебном процессе по делу о клевете заявил, что не вернется к роли «даже за 300 млн долларов и миллион альпак». С тех пор он преимущественно снимается в независимых фильмах.