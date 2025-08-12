Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100
«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео

Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»

Фото: Walt Disney Pictures

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Entertainment Weekly рассказал, что ведет переговоры с Джонни Деппом о возможном возвращении актера к роли капитана Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря».

Ранее Брукхаймер выражал желание видеть Деппа в проекте, несмотря на разрыв отношений актера с Disney после обвинений Эмбер Херд в домашнем насилии.

Сейчас продюсер заявил, что Депп не исключает возвращения, но многое зависит от сценария: «Если ему понравится роль, думаю, он согласится».

Последний фильм серии «Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в 2017 году, а работа над шестой частью началась в 2019-м. По словам Брукхаймера, новый фильм станет перезапуском, но он хотел бы увидеть Джека Воробья хотя бы в камео.

Сценарий еще не завершен. Сейчас над ним работают Крейг Мазин («The Last of Us»), Тед Эллиот и Джефф Натансон, автор пятой части. Продюсер отметил, что третий акт написан отлично, а первые два требуют доработки.

В 2022 году Депп на судебном процессе по делу о клевете заявил, что не вернется к роли «даже за 300 млн долларов и миллион альпак». С тех пор он преимущественно снимается в независимых фильмах.

