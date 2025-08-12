Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком

Дженнифер Лопес находится в туре "Up All Night: Live in 2025", который начался 8 июля в испанском городе Понтеведра, а завершится 12 августа на итальянской Сардинии. В ходе тура певица заехала в Астану и Алматы, Ташкент и Ереван. В армянской столице Джей Ло попробовала местные блюда (но не в гостях, как Pastor Funk, а в ресторане), ужин обошелся в 37 тыс. долларов.