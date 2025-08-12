Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком

Фото: @pastorfunk

Во время гастролей Дженифер Лопес в Алматы басист из ее команды подружился с местным мальчиком. Музыкант зашел в гости к семье подростка ― отведал местной кухни и подарил им билет на концерт.

Школьник по имени Кейсар играл в баскетбол возле отеля, где остановилась команда певицы. Там к нему и подошел познакомиться бас-гитарист Брэндон Браун (Pastor Funk). В итоге мальчик позвал музыканта в гости. 

Видео с Брауном из алматинской квартиры опубликовала в инстаграме\* тетя Кейсара Бота, поклонница Джей Ло. Она отметила, что о визите звездного гостя узнала за 15 минут до его прихода. «Мы были в шоке», ― описала девушка чувства семьи. 

Видео: @bota_aaa_

В гостях басиста приняли радушно ― накормили бешбармаком, баурсаками и завернули еще кучу угощений с собой. Музыкант же сыграл за ужином на гитаре и подарил тете Кейсара VIP-билет на концерт. По словам Боты, Браун ― простой, открытый и добродушный человек. 

Дженнифер Лопес находится в туре "Up All Night: Live in 2025", который начался 8 июля в испанском городе Понтеведра, а завершится 12 августа на итальянской Сардинии. В ходе тура певица заехала в Астану и Алматы, Ташкент и Ереван. В армянской столице Джей Ло попробовала местные блюда (но не в гостях, как Pastor Funk, а в ресторане), ужин обошелся в 37 тыс. долларов. 

