В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100
«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео

В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

Фото: Long Ma/Unsplash

Польские ученые с антарктической станции им. Хенрика Арцтовского обнаружили останки Денниса Белла — британского метеоролога, погибшего во льдах 66 лет назад. Об этом написала The Guardian.

В июле 1959 года Деннис Белл и его коллега Джефф Стокс отправились в исследовательскую экспедицию. Во время подъема по леднику в глубоком снегу собаки, сопровождавшие группу, выбились из сил. Белл шагнул вперед без лыж и неожиданно провалился в ледяную расщелину. Услышав его крик, Стокс сбросил товарищу веревку, привязанную к собакам. Однако трос порвался, и Белл снова рухнул вниз. После этого крики прекратились.

Деннису Беллу было 25 лет. На британской антарктической базе он работал метеорологом и запускал метеозонды. Он же отвечал за зимние запасы продовольствия. Коллеги вспоминали его как лучшего повара в экспедиции.

«Деннис был одним из многих отважных людей, внесших вклад в раннюю науку и исследование Антарктиды в чрезвычайно суровых условиях. Хотя он и пропал без вести в 1959 году, память о нем жила среди коллег и в наследии полярных исследований», — поделилась директриса Британской антарктической службы Джейн Фрэнсис.

Исследовать глубокие ледники Антарктиды собираются и российские ученые. Они планируют поднять лед возрастом более 1,2 млн лет — это поможет узнать, как на континенте развивался климат.

Расскажите друзьям