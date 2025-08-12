В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

Польские ученые с антарктической станции им. Хенрика Арцтовского обнаружили останки Денниса Белла — британского метеоролога, погибшего во льдах 66 лет назад. Об этом написала The Guardian.
В июле 1959 года Деннис Белл и его коллега Джефф Стокс отправились в исследовательскую экспедицию. Во время подъема по леднику в глубоком снегу собаки, сопровождавшие группу, выбились из сил. Белл шагнул вперед без лыж и неожиданно провалился в ледяную расщелину. Услышав его крик, Стокс сбросил товарищу веревку, привязанную к собакам. Однако трос порвался, и Белл снова рухнул вниз. После этого крики прекратились.
Деннису Беллу было 25 лет. На британской антарктической базе он работал метеорологом и запускал метеозонды. Он же отвечал за зимние запасы продовольствия. Коллеги вспоминали его как лучшего повара в экспедиции.
«Деннис был одним из многих отважных людей, внесших вклад в раннюю науку и исследование Антарктиды в чрезвычайно суровых условиях. Хотя он и пропал без вести в 1959 году, память о нем жила среди коллег и в наследии полярных исследований», — поделилась директриса Британской антарктической службы Джейн Фрэнсис.
Исследовать глубокие ледники Антарктиды собираются и российские ученые. Они планируют поднять лед возрастом более 1,2 млн лет — это поможет узнать, как на континенте развивался климат.