В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет

В июле 1959 года Деннис Белл и его коллега Джефф Стокс отправились в исследовательскую экспедицию. Во время подъема по леднику в глубоком снегу собаки, сопровождавшие группу, выбились из сил. Белл шагнул вперед без лыж и неожиданно провалился в ледяную расщелину. Услышав его крик, Стокс сбросил товарищу веревку, привязанную к собакам. Однако трос порвался, и Белл снова рухнул вниз. После этого крики прекратились.