В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100
«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео

В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В «Читай-городе» стали изымать из продажи новеллу «Благословение небожителей». Об этом сообщает телеграм-канал Krylov со ссылкой на сотрудников сети.

«Причем не только новеллу (в мягком и твердом переплете, все тома), а еще печатные дунхуа и книгу персонажей. Таким образом, данная история теперь пропадает из физических магазинов, на какое время — непонятно», — говорится в сообщении.

1/2
2/2

Причина изъятия книг не уточняется. Предположительно, это связано с сюжетной линией божественного принца Се Ляня и демона Хуа Чэна. В Китае аниме-сериал, снятый по циклу, был подвергнут цензуре. В Беларуси «Благословение небожителей» включили в список экстремистских материалов.

Ранее новелла «Благословение небожителей. Том 4» Мосян Тунсю попала в список самых популярных книг у шоплифтеров в «Читай-городе» в 2024 году.

Расскажите друзьям