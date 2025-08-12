В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»

В «Читай-городе» стали изымать из продажи новеллу «Благословение небожителей». Об этом сообщает телеграм-канал Krylov со ссылкой на сотрудников сети.
«Причем не только новеллу (в мягком и твердом переплете, все тома), а еще печатные дунхуа и книгу персонажей. Таким образом, данная история теперь пропадает из физических магазинов, на какое время — непонятно», — говорится в сообщении.
Причина изъятия книг не уточняется. Предположительно, это связано с сюжетной линией божественного принца Се Ляня и демона Хуа Чэна. В Китае аниме-сериал, снятый по циклу, был подвергнут цензуре. В Беларуси «Благословение небожителей» включили в список экстремистских материалов.
Ранее новелла «Благословение небожителей. Том 4» Мосян Тунсю попала в список самых популярных книг у шоплифтеров в «Читай-городе» в 2024 году.