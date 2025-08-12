Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита

Алан Тьюдик рассказал, что его отстранили от продвижения фильма «Я, робот» 2004 года после того, как во время тестовых показов выяснилось, что он нравится зрителям больше, чем исполнитель главной роли Уилл Смит.

Тьюдик сыграл робота Сонни с помощью технологии захвата движения и озвучки, однако студия решила не упоминать его в рекламе. «Многие не знали, что я сыграл робота Сонни в фильме «Я, робот», и на то была причина. 

Они проводили тестовые показы фильма. Мне сказали: „Алан, ты набрал больше баллов, чем Уилл Смит“. И на этом все. Я был свободен. Никакой рекламы, и мое имя не упоминалось. Я был в шоке. Я подумал: „Подождите, никто же не узнает, что я там!“ Я вложил много сил [в эту роль]. Мне приходилось двигаться как робот. В тот момент я был очень расстроен», — рассказал актер.

Действие фильма «Я, робот» режиссера Алекса Пройаса развивается в 2035 году, где детектив (Смит) расследует смерть основателя робототехнической компании. Его главный подозреваемый — робот Сонни, созданный для помощи людям.

