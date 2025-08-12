Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда

Фото: Ed van duijn/Unsplash

В округе Монтерей в Калифорнии местные жители нашли диких свиней с ярко-синими мышцами и жиром. Как выяснилось, необычный окрас — не результат мутации, а последствие отравления крысиным ядом. Об этом сообщает издание Popular Science.

Первым синих свиней заметил эксперт по контролю над дикой природой Дэн Бертон в марте. Разделывая тушу животных, пойманных неподалеку от Салинаса, он обнаружил, что их внутренности имели синий оттенок. В интервью Бертон рассказал: «Это была не легкая синева. Они были неоново-синие, как черника».

Свиньи поедали отравленное зерно из ловушек для грызунов, расставленных на фермах. Синий краситель добавляли в приманку для предупреждения людей. Анализы подтвердили наличие соответствующего яда в печени и желудках свиней.

Если в Калифорнии люди случайно повлияли на животных, то во Франции ситуация сложилась наоборот: из‑за медуз пришлось остановить работу атомной электростанции. Животные забили фильтры насосов, что привело к временному отключению системы.

