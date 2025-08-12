Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда

Первым синих свиней заметил эксперт по контролю над дикой природой Дэн Бертон в марте. Разделывая тушу животных, пойманных неподалеку от Салинаса, он обнаружил, что их внутренности имели синий оттенок. В интервью Бертон рассказал: «Это была не легкая синева. Они были неоново-синие, как черника».