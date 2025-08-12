Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100
«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео

Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона

Фото: Alex Suprun/Unsplash

Apple выпустил iOS 26 beta 6 для разработчиков. В ней появились шесть новых рингтонов — ремиксов мелодии «Отражение», стоящей по умолчанию. О нововведении написали iPhones.ru.

Рингтоны получили названия: «Жизнерадостный» («Buoyant»), «Мечтатель» («Dreamer»), «Технологичный» («Tech»), «Поп» («Pop»), «Отраженный» («Reflected»), «Всплеск» («Surge»). «Отраженный» уже появился во второй бета-версии iOS 26.

Видео: @mateuszkrawczyk__

Среди других нововведений iOS 6 beta 6 — возврат к старому управлению камеры свайпами, изменение дизайна часов на экране блокировки и новый интерфейс приложения «Просмотр» с более крупными кнопками. Изменилось расположение панели для сканирования документа, она будет доступна в нижней части экрана, а не в верхней. Ускорились анимации открытия и закрытия приложений.

В России с 1 сентября обяжут предустанавливать на все смартфоны мессенджер Max. Кроме того, с указанной даты Max станет каналом для получения документов на электронную подпись.

