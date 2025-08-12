Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона

Среди других нововведений iOS 6 beta 6 — возврат к старому управлению камеры свайпами, изменение дизайна часов на экране блокировки и новый интерфейс приложения «Просмотр» с более крупными кнопками. Изменилось расположение панели для сканирования документа, она будет доступна в нижней части экрана, а не в верхней. Ускорились анимации открытия и закрытия приложений.