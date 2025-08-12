Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона

Apple выпустил iOS 26 beta 6 для разработчиков. В ней появились шесть новых рингтонов — ремиксов мелодии «Отражение», стоящей по умолчанию. О нововведении написали iPhones.ru.
Рингтоны получили названия: «Жизнерадостный» («Buoyant»), «Мечтатель» («Dreamer»), «Технологичный» («Tech»), «Поп» («Pop»), «Отраженный» («Reflected»), «Всплеск» («Surge»). «Отраженный» уже появился во второй бета-версии iOS 26.
Среди других нововведений iOS 6 beta 6 — возврат к старому управлению камеры свайпами, изменение дизайна часов на экране блокировки и новый интерфейс приложения «Просмотр» с более крупными кнопками. Изменилось расположение панели для сканирования документа, она будет доступна в нижней части экрана, а не в верхней. Ускорились анимации открытия и закрытия приложений.
В России с 1 сентября обяжут предустанавливать на все смартфоны мессенджер Max. Кроме того, с указанной даты Max станет каналом для получения документов на электронную подпись.