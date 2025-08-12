Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию

Бренд Uniqlo сделал коллаборацию с производителем игрушек Pop Mart, пишет HypeBeast.
В нее вошли футболки и свитшоты с изображением персонажей, нарисованных художником Касингом Лунгом, в числе которых Лабубу. Одежда сшита для взрослых и детей. Среди других героев коллекции — Зимомо, Тайкоко, Мококо, Спуки и Пато. Они вдохновлены скандинавским фольклором и его легендами. Впервые дроп представят во флагманских бутиках в Японии 25 августа, а затем начнут продавать по всему миру.
Недавно предприниматель Ван Нин, который основал компанию Pop Mart, стал одним из самых богатых людей в Китае. Цена акций компании выросла с 34 долларов до 270, а состояние бизнесмена достигло 22,7 млрд долларов. Ван Нин оказался самым молодым миллиардером страны, сейчас ему 38 лет.
Лабубу продолжает быть популярной. Католический священник в этом месяце благословил игрушку. На видео, которое появилось в соцсетях, испанский священнослужитель окропил ее святой водой и сказал: «Благословляю тебя во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь».