Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию

В нее вошли футболки и свитшоты с изображением персонажей, нарисованных художником Касингом Лунгом, в числе которых Лабубу. Одежда сшита для взрослых и детей. Среди других героев коллекции — Зимомо, Тайкоко, Мококо, Спуки и Пато. Они вдохновлены скандинавским фольклором и его легендами. Впервые дроп представят во флагманских бутиках в Японии 25 августа, а затем начнут продавать по всему миру.