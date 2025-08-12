В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал

В сети вирусится приложение TeaOnHer — «мужская» версия популярного сервиса Tea Dating Advice, где женщины делятся анонимными историями о мужчинах.
По функционалу TeaOnHer почти полностью повторяет оригинал, но ориентировано на мужскую аудиторию. В описании в App Store оно названо «важным инструментом для безопасности», позволяющим оставлять проверенные отзывы о свиданиях и выявлять «тревожные сигналы». Публиковать посты можно анонимно или под псевдонимом.
С момента запуска в начале августа приложение уже скачали более 165 тыс. раз. На этой неделе оно заняло 2-е место в чарте бесплатных приложений Apple, уступив только ChatGPT.
Рейтинг TeaOnHer оказался заметно ниже (2.0 против 4.6 у оригинала). Более того, сервис уже оказался в центре скандала из-за проблем с безопасностью.
Исследователь в области кибербезопасности Касра Рахджерди выявил уязвимость, позволяющую через открытый API получить доступ к пользовательским данным: отзывам, фотографиям и другим материалам. По информации TechCrunch, к открытой информации относились и селфи для верификации, и фото водительских прав, и контактные данные.