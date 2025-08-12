В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал

По функционалу TeaOnHer почти полностью повторяет оригинал, но ориентировано на мужскую аудиторию. В описании в App Store оно названо «важным инструментом для безопасности», позволяющим оставлять проверенные отзывы о свиданиях и выявлять «тревожные сигналы». Публиковать посты можно анонимно или под псевдонимом.