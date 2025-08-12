Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда

На первых снимках «Хаббла» космический объект выглядит как размытое дисковидное пятно, но новые технологии позволили увидеть вращающуюся галактику, состоящую как минимум из 15 массивных сгустков, в которых образуются звезды. Это открытие ставит под сомнение представления об эволюции «ранних» систем. Современные теоретические модели никогда не показывали столько скоплений в одной вращающейся галактике той эпохи.