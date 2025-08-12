Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда

Иллюстрация: NSF/AUI/NSF NRAO/B.Saxton

Ученые открыли галактику, образовавшуюся всего через 900 млн лет после Большого взрыва, и прозвали ее «космический виноград», пишет National Radio Astronomy Observatory.

На первых снимках «Хаббла» космический объект выглядит как размытое дисковидное пятно, но новые технологии позволили увидеть вращающуюся галактику, состоящую как минимум из 15 массивных сгустков, в которых образуются звезды. Это открытие ставит под сомнение представления об эволюции «ранних» систем. Современные теоретические модели никогда не показывали столько скоплений в одной вращающейся галактике той эпохи.

«Космический виноград» обнаружили благодаря гравитационному линзированию — эффекту, при котором скопление галактик на переднем плане работает как увеличительное стекло, усиливая свет далеких объектов. Ученые объединили мощности телескопа «Джеймс Уэбб» и радиотелескопов ALMA. В сумме на наблюдения потратили более 100 часов.

Грядущей ночью ожидается пик звездопада Персеиды. «Наилучшие условия для наблюдения создадутся после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа. Ожидается до 100 метеоров в час, это 1–2 метеора в минуту в зените», — отметили представители Московского планетария.

