«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом

16 августа в Сочи пройдет дневная вечеринка «Лето с друзьями» от «Афиши» и «Силы ветра». Место встречи ― площадка Surf Coffee x Grand Riviera в Ривьерском переулке, 5.
Начнется мероприятие в 9.00 с утренней йоги на свежем воздухе с Roxy ― с ковриками и подарками от бренда. В 16.30 по планам регата с «Силой ветра»: участники выйдут в море под парусом и встретят закат с воды. В 17.00 Wild Alisa, резидентка SCPM Records, отыграет виниловый диджей-сет.
Весь день можно будет играть в пинг-понг на брендированной площадке «Афиши», а в перерывах вместе с командой «Силы ветра» учиться вязать морские узлы и делать из них подвески.
На площадке будет работать фуд-корт с летним меню от Surf Coffee: мороженым, десертами, освежающими напитками, хот-догами и кукурузой на гриле. При покупке напитков можно будет получить стикерпак из лимитированной серии.
Саундтрек летней вечеринки обеспечит Propaganda Machine by Surf Coffee — творческое объединение, чьи сеты звучат в кофейнях бренда по всей стране. Закончится вечеринка ближе к закату ― в 21.00.
Вход на мероприятие свободный. Подробности ― на «Афише».