«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100
«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео

«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом

Фото: пресс-материалы

16 августа в Сочи пройдет дневная вечеринка «Лето с друзьями» от «Афиши» и «Силы ветра». Место встречи ― площадка Surf Coffee x Grand Riviera в Ривьерском переулке, 5.

Начнется мероприятие в 9.00 с утренней йоги на свежем воздухе с Roxy ― с ковриками и подарками от бренда. В 16.30 по планам регата с «Силой ветра»: участники выйдут в море под парусом и встретят закат с воды. В 17.00 Wild Alisa, резидентка SCPM Records, отыграет виниловый диджей-сет. 

Весь день можно будет играть в пинг-понг на брендированной площадке «Афиши», а в перерывах вместе с командой «Силы ветра» учиться вязать морские узлы и делать из них подвески. 

На площадке будет работать фуд-корт с летним меню от Surf Coffee: мороженым, десертами, освежающими напитками, хот-догами и кукурузой на гриле. При покупке напитков можно будет получить стикерпак из лимитированной серии.

Саундтрек летней вечеринки обеспечит Propaganda Machine by Surf Coffee — творческое объединение, чьи сеты звучат в кофейнях бренда по всей стране. Закончится вечеринка ближе к закату ― в 21.00. 

Вход на мероприятие свободный. Подробности ― на «Афише».

Расскажите друзьям