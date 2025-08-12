«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом

Начнется мероприятие в 9.00 с утренней йоги на свежем воздухе с Roxy ― с ковриками и подарками от бренда. В 16.30 по планам регата с «Силой ветра»: участники выйдут в море под парусом и встретят закат с воды. В 17.00 Wild Alisa, резидентка SCPM Records, отыграет виниловый диджей-сет.