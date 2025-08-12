Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов

Фото: @flamingo_estate

Памела Андерсон выпустила лимитированную серию маринованных огурцов под названием Pamela’s Pickles. Об этом сообщает Variety.

Она создала их совместно с калифорнийским брендом Flamingo Estate. Банка острых огурчиков с садовыми специями обойдется в 38 долларов, а все средства от продаж пойдут в California Wildlife Center.

Идея производства огурцов родилась во время завтрака в резиденции Flamingo Estate в Лос-Анджелесе, где Памела вспомнила семейные традиции засолки и рецепт ее двоюродной тети Ви, чьи огурцы когда-то выигрывали конкурсы.

1/2
Фото: @flamingo_estate
2/2

В рецептуру Pamela’s Pickles вошли лепестки сушеной розы от самой Андерсон, а команда Flamingo Estate добавила розовый перец, чили гуахильо, копченую морскую соль и органический перец эсфельет. Таким образом у них получился хрустящий и насыщенный вкус с оттенками трав, дыма, остроты и цветочной свежести.

Андерсон призналась, что этот проект для нее означает продолжение давней любви к домашним заготовкам и возможность помочь дикой природе Калифорнии.

