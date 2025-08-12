Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа

Фото: Michał Mancewicz/Unsplash

Пик метеорного потока Персеиды придется на 23.00 по московскому времени 12 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Наилучшие условия для наблюдения создадутся после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа. Ожидается до 100 метеоров в час, это 1–2 метеора в минуту в зените», ― отметили там.

Помешает наблюдать за звездопадом Луна, которая лишь недавно начала убывать. «Луна в ночь максимума еще близка к полнолунию, которое прошло 9 августа. Она появится из‑за горизонта после девяти вечера и, постепенно поднимаясь выше и выше, своим светом будет мешать наблюдению метеоров Персеид. Поэтому условия наблюдения метеоров — не совсем благоприятные», ― пояснили в планетарии.

Астрономы отметили, что в этом году в ночь пика на небе произойдут два сближения планет. Луну и Сатурн можно будет увидеть высоко над Южным горизонтом, а Венеру и Юпитер ― низко у Восточного.

Персеиды это метеорный поток, ежегодно появляющийся во второй половине июля — августе со стороны созвездия Персея. Он возникает, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь.

