Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа

Помешает наблюдать за звездопадом Луна, которая лишь недавно начала убывать. «Луна в ночь максимума еще близка к полнолунию, которое прошло 9 августа. Она появится из‑за горизонта после девяти вечера и, постепенно поднимаясь выше и выше, своим светом будет мешать наблюдению метеоров Персеид. Поэтому условия наблюдения метеоров — не совсем благоприятные», ― пояснили в планетарии.