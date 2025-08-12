Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире

Длина моста составит 3,6 километра. На нем расположатся пять полос: три для автомобилей и по одной сервисной дороге с каждой стороны. На мосту также появится два железнодорожных пути. По расчетам инженеров, переправа сможет пропускать 6000 автомобилей в час и 200 поездов в день. Конструкцию поддержат две башни высотой 399 метров, чуть выше Эмпайр-стейт-билдинга (381 метр).