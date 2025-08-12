Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире

Фото: Webuild Group

Итальянское правительство одобрило строительство самого длинного подвесного моста в мире, сообщает The Guardian. Он соединит Сицилию с материковой частью страны. Работы начнутся осенью 2025 года, а завершение проекта запланировано на 2033 год.

Длина моста составит 3,6 километра. На нем расположатся пять полос: три для автомобилей и по одной сервисной дороге с каждой стороны. На мосту также появится два железнодорожных пути. По расчетам инженеров, переправа сможет пропускать 6000 автомобилей в час и 200 поездов в день. Конструкцию поддержат две башни высотой 399 метров, чуть выше Эмпайр-стейт-билдинга (381 метр).

1/5
© Иллюстрация: Webuild Group
2/5
© Иллюстрация: Webuild Group
3/5
© Фото: Webuild Group
4/5
© Фото: Webuild Group
5/5
© Фото: Webuild Group

Сейчас пересечь Мессинский пролив можно только на пароме. Поездка занимает около получаса. Идея строительства моста возникла еще во времена Древнего Рима, но до реализации дело дошло лишь сейчас.

Италия долгое время отказывалась от возведения моста из‑за сейсмоопасности региона, рядом находится активный подводный вулкан Марсили. Компания WeBuild, отвественная за проект, заявляет, что подвесные мосты наиболее устойчивы к землетрясениям: «Множество подобных сооружений построено в регионах с более высокой сейсмической опасностью, чем Мессинский пролив, например, в Калифорнии, Турции или Японии».

Стоимость проекта оценивается в 13,5 млрд евро. Власти Италии считают, что мост станет стратегическим объектом, укрепляющим национальную и международную безопасность. Страна может частично финансировать постройку через Фонд милитаризации Евросоюза SAFE. Политическая оппозиция Серджо Маттареллы называет проектируемый мост «величайшей растратой государственных денег в истории Италии».

В 2025 году мосты побили и иной рекорд. В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост. Он расположен на высоте 359 метров над рекой Чинаб и соединяет Кашмирскую долину с остальной Индией.

