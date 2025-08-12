В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»

8-серийный проект стартует в Okko 15 августа. Сериал рассказывает о ВИП-акушерке Лере, стороннице естественных родов. Одной из ее пациенток становится юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова Маша, которая ждет от него ребенка. Роды заканчиваются трагедией: младенец оказывается в критическом состоянии, а сама Лера — в центре расследования. От его исхода зависит не только судьба клиники, но и самой акушерки.