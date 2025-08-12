В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»

11 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера «Дыши» ― нового драматического сериала Okko. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Первые эпизоды «Дыши» представила творческая команда проекта: режиссер Анна Кузнецова, сценаристки Елена Кондратьева и Светлана Штеба, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и генпродюсер кинокомпании «Место силы» Александр Сысоев. К ним присоединились исполнители главных ролей: Марина Александрова, Петр Буслов и другие актеры.
На премьерном показе были звездные гости: актеры Лев Зулькарнаев, Зоя Бербер, Сабина Ахмедова, Марина Васильева, Максим Стоянов и Виктория Корлякова, продюсеры Сергей Сельянов, Георгий Шабанов и Галина Стрижевская, психиатр и блогер Василий Бейнарович, комикесса Лиза Ющук, режиссер Оксана Мафагел, — значительный список.
8-серийный проект стартует в Okko 15 августа. Сериал рассказывает о ВИП-акушерке Лере, стороннице естественных родов. Одной из ее пациенток становится юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова Маша, которая ждет от него ребенка. Роды заканчиваются трагедией: младенец оказывается в критическом состоянии, а сама Лера — в центре расследования. От его исхода зависит не только судьба клиники, но и самой акушерки.
Главную роль исполнила Марина Александрова. С ней на экране появятся Даша Верещагина, Петр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц и Иван Агапов.
По словам режиссера Анны Кузнецовой, к работе над проектом ее «приманил» сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штебой.
«Когда я пришла, было написано пять серий, и мне было интересно их читать. Мне кажется, это классная, хорошо написанная история, что в общем не так часто случается в нашей индустрии. Мне сразу понравился сценарий, героиня. Нравилось, что это история про взрослую женщину», ― рассказала Кузнецова в интервью «Афише Daily».
Первый эпизод «Дыши» был представлен на фестивале сериалов «Пилот», он победил в номинациях «Лучший пилот сериала», по мнению жюри, и «Лучший сценарий пилота сериала».