В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях

Фото: Michael Jerrard/Unsplash

В Турции предложили отказаться от формата «шведский стол» в отелях, чтобы сократить объем пищевых отходов, пишет Sabah.

Если турецкое правительство решит принять меры, то систему all inclusive могут заменить форматом à la carte. Он предполагает, что человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента сейчас готовит доклад об этой проблеме.

По последним данным, ежегодно в стране выбрасывают около 23 млн тонн продуктов. Чаще всего в числе отходов оказывается выпечка, фрукты и овощи. Член совета Рамазан Бингель сказал, что половина завтраков «все включено» не съедаются: «Отходы растут еще больше с увеличением количества людей. Например, трое-четверо могут легко наесться завтраком на двоих. <…> Еда, которую кладут на тарелку, но к которой не прикасаются, отправляется прямо в мусор».

В 2024 году Турцию посетили 6,7 млн граждан России. Это на 6,3% больше, чем в позапрошлом году. При этом выросла посещаемость Стамбула, чей аэропорт стал пересадочным хабом в поездках в третьи страны.

