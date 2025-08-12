В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях

По последним данным, ежегодно в стране выбрасывают около 23 млн тонн продуктов. Чаще всего в числе отходов оказывается выпечка, фрукты и овощи. Член совета Рамазан Бингель сказал, что половина завтраков «все включено» не съедаются: «Отходы растут еще больше с увеличением количества людей. Например, трое-четверо могут легко наесться завтраком на двоих. <…> Еда, которую кладут на тарелку, но к которой не прикасаются, отправляется прямо в мусор».