Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100

Иллюстрация: Netflix

Песня «Golden» ― саундтрек из анимационного фильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» ― заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает Би-би-си.

Фильм рассказывает о женской кей-поп-группе Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. С момента релиза в июне он успел стать самой просматриваемой анимационной картиной Netflix.

По данным чарта, трек «Golden» собрал почти 32 млн официальных прослушиваний в первую неделю августа. Он ― девятая кей-поп-композиция, возглавившая Hot 100, и первая, исполненная женщинами.

Восьмое место в чарте заняла песня «Your Idol» группы Saja Boys — вымышленных соперников Huntr/x. И «Golden», и «Your Idol» после премьеры фильма возглавили чарты Spotify в США, обойдя такие реальные кей-поп-группы, как BTS и Blackpink.

«В отличие от других анимационных фильмов, где песни часто добавляют в качестве заполнителя или рекламного крючка, здесь музыка вплетена в сюжет так, что усиливает его, а не отвлекает», — отметила сорежиссер фильма Мэгги Кан.

