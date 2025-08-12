«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе

Музей Гетти в Лос-Анджелесе представил публике недавно атрибутированную картину Артемизии Джентилески «Геракл и Омфала», сообщает The Art Newspaper Russia. Полотно потребовало сложной реставрации после повреждений, полученных во время взрыва в бейрутском порту в 2020 году.
Картину, изображающую Геракла и Омфалу, обнаружили в разрушенном особняке в Бейруте в 2020 году. После взрыва склада с фейерверками полотно сильно пострадало, самый крупный разрыв пришелся на ногу Геракла. Спасенную картину передали в музей Гетти, там ее несколько лет восстанавливали, а теперь впервые представят публике.
Рентгенография выявила, что Джентилески изначально написала лицо Геракла под другим углом, но затем изменила композицию, чтобы взгляды героя и Омфалы встретились.
Сюжет картины характерен для творчества Джентилески, которая часто обращалась к образам «сильных женщин». Здесь изображен момент, когда Геракл по велению Дельфийского оракула становится рабом Омфалы, царицы Лидии. Герой изображен уязвимым и держит веретено — женский атрибут. Царица властвует над Гераклом, она облачена в его львиную шкуру, держит его дубинку.
По словам эксперта музея Гетти Шейлы Баркер, стиль и композиция указывают на создание работы не ранее середины 1630-х годов. «Начинающая художница не смогла бы позволить себе создать такое произведение без крупного заказа. Я бы сказала, что, судя по сложности, оно относится к периоду расцвета ее славы, когда Джентилески получала заказы от Филиппа IV, короля Испании», — пояснила специалистка.