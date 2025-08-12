«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео
Профессор Нью-Йоркского университета перечислила три фактора, которые нужны для успеха в карьере
Себастьян Стэн сыграет главную роль в фильме Раду Жуде о Франкенштейне
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов

«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе

Фото: Getty Edu

Музей Гетти в Лос-Анджелесе представил публике недавно атрибутированную картину Артемизии Джентилески «Геракл и Омфала», сообщает The Art Newspaper Russia. Полотно потребовало сложной реставрации после повреждений, полученных во время взрыва в бейрутском порту в 2020 году.

Картину, изображающую Геракла и Омфалу, обнаружили в разрушенном особняке в Бейруте в 2020 году. После взрыва склада с фейерверками полотно сильно пострадало, самый крупный разрыв пришелся на ногу Геракла. Спасенную картину передали в музей Гетти, там ее несколько лет восстанавливали, а теперь впервые представят публике.

Рентгенография выявила, что Джентилески изначально написала лицо Геракла под другим углом, но затем изменила композицию, чтобы взгляды героя и Омфалы встретились.

1/2
© Фото: Getty Edu
2/2
© Фото: Getty Edu

Сюжет картины характерен для творчества Джентилески, которая часто обращалась к образам «сильных женщин». Здесь изображен момент, когда Геракл по велению Дельфийского оракула становится рабом Омфалы, царицы Лидии. Герой изображен уязвимым и держит веретено — женский атрибут. Царица властвует над Гераклом, она облачена в его львиную шкуру, держит его дубинку.

По словам эксперта музея Гетти Шейлы Баркер, стиль и композиция указывают на создание работы не ранее середины 1630-х годов. «Начинающая художница не смогла бы позволить себе создать такое произведение без крупного заказа. Я бы сказала, что, судя по сложности, оно относится к периоду расцвета ее славы, когда Джентилески получала заказы от Филиппа IV, короля Испании», — пояснила специалистка.

