«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака

Косметическая сеть «Золотое яблоко» подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака ― своего фирменного лаймового цвета. Об этом сообщает «Коммерсант».
Основатель компании Максим Паняк сказал, что сеть таким образом хочет минимизировать путаницу для клиентов и защитить их от мошенников, которые используют цвета и атрибутику «Золотого яблока». Кроме того, регистрация цвета должна «укрепить визуальную идентичность бренда».
По словам экспертов, заявок на испрашивание охраны цвета крайне мало, а их одобрение ― процесс сложный и продолжительный. Успеха в этом деле добиться могут лишь компании-гиганты, доказавшие ассоциативную связь потребителей с определенными цветами.
Ранее это получилось у Wildberries и МТС. Wildberries смогла зарегистрировать фиолетовый цвет как товарный знак лишь со второго раза. У МТС регистрация их красного цвета заняла более двух лет.
Ярко-зеленый цвет появился в брендинге «Золотого яблока» в 2021 году. До этого компания использовала менее яркие цвета, например, бледно-розовый.