«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео
Профессор Нью-Йоркского университета перечислила три фактора, которые нужны для успеха в карьере
Себастьян Стэн сыграет главную роль в фильме Раду Жуде о Франкенштейне
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября

«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака

Фото: «Золотое яблоко»/VK

Косметическая сеть «Золотое яблоко» подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака ― своего фирменного лаймового цвета. Об этом сообщает «Коммерсант».

Основатель компании Максим Паняк сказал, что сеть таким образом хочет минимизировать путаницу для клиентов и защитить их от мошенников, которые используют цвета и атрибутику «Золотого яблока». Кроме того, регистрация цвета должна «укрепить визуальную идентичность бренда».

© Федеральная служба по интеллектуальной собственности

По словам экспертов, заявок на испрашивание охраны цвета крайне мало, а их одобрение ― процесс сложный и продолжительный. Успеха в этом деле добиться могут лишь компании-гиганты, доказавшие ассоциативную связь потребителей с определенными цветами.

Ранее это получилось у Wildberries и МТС. Wildberries смогла зарегистрировать фиолетовый цвет как товарный знак лишь со второго раза. У МТС регистрация их красного цвета заняла более двух лет.

Ярко-зеленый цвет появился в брендинге «Золотого яблока» в 2021 году. До этого компания использовала менее яркие цвета, например, бледно-розовый.

