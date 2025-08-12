Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»

Иллюстрация: Netflix

Netflix представил трейлер мультсериала «Отель с привидениями» («Haunted Hotel»). Он появится на стриминговом сервисе 19 сентября. Первый сезон включит 8 эпизодов по 25 минут.

Главная героиня — Кэтрин, мать-одиночка, неожиданно унаследовавшая от родственников отель с привидениями. Вместе с детьми — жизнерадостной Эстер и социально неловким Беном — она пытается наладить жизнь в гостинице. Им помогает призрак Натан, покойный брат Кэтрин. Однако отель полон других сверхъестественных существ: например, демон из ада Абаддон заточен в теле маленького мальчика.

Видео: Netflix

Создателем мультсериала выступит Мэтт Роллер. Как сценарист он ранее работал над 2-м сезоном «Рика и Морти» и 5–6-м сезонами ситкома «Сообщество».

Голос призраку Натану подарит Уилл Форте, известный по вечерней программе «Saturday Night Live». Дочь главной героини озвучит Натали Паламидес, Пестик из «Суперкрошек». Демона, запертого в теле маленького мальчика, воплотит Джимми Симпсон, известный по «Карточному домику» и «В Филадельфии всегда солнечно».

Netflix развивает не только мультипликационные проекты: контракт со стриминговым сервисом снова подпишут принц Гарри и Меган Маркл. Новое соглашение менее выгодное для супругов, чем прошлое. Теперь контракт предполагает возможность для Netflix отказаться от новых проектов Гарри и Меган.

