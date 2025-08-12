Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»

Главная героиня — Кэтрин, мать-одиночка, неожиданно унаследовавшая от родственников отель с привидениями. Вместе с детьми — жизнерадостной Эстер и социально неловким Беном — она пытается наладить жизнь в гостинице. Им помогает призрак Натан, покойный брат Кэтрин. Однако отель полон других сверхъестественных существ: например, демон из ада Абаддон заточен в теле маленького мальчика.