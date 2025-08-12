9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент

Как правило, на каналах публикуют ролики с абсурдными сюжетами: младенец заползает в ракету перед взлетом, Криштиану Роналду восстает из мертвых, очеловеченные коты заводят романы и в одной из сцен сбивают и расчленяют орла. У этих каналов миллионы подписчиков: 1,6 млн у канала про младенца, застрявшего в космосе, и более 4 млн у Super Cat League, где показывают мелодрамы с очеловеченными котами.