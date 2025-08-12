9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент

Из ста самых быстрорастущих ютуб-каналов в июле девять транслируют исключительно контент, сгенерированный ИИ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные аналитической компании Playboard.
Как правило, на каналах публикуют ролики с абсурдными сюжетами: младенец заползает в ракету перед взлетом, Криштиану Роналду восстает из мертвых, очеловеченные коты заводят романы и в одной из сцен сбивают и расчленяют орла. У этих каналов миллионы подписчиков: 1,6 млн у канала про младенца, застрявшего в космосе, и более 4 млн у Super Cat League, где показывают мелодрамы с очеловеченными котами.
Рост генерации видео ИИ совпал с выходом мощных инструментов вроде Veo 3 от Google и Grok Imagine от Илона Маска.
The Guardian называет такие ролики «AI slop», что можно перевести как «ИИ-помои» или «ИИ-отстой». Это низкокачественный, массово производимый контент, который выглядит сюрреалистично, жутко или просто безвкусно. При этом издание отмечает постепенный рост сложности ИИ-контента, поскольку в некоторых видео есть пусть и примитивный, но сюжет.
YouTube пытается сдерживать «ИИ-помои», блокируя рекламные доходы каналам с повторяющимся и «неаутентичным» контентом. После того как The Guardian обратился в видеохостинг по поводу таких каналов, включая самые быстрорастущие, платформа удалила три из них и лишила еще два рекламных доходов.