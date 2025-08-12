9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент

Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео
Профессор Нью-Йоркского университета перечислила три фактора, которые нужны для успеха в карьере
Себастьян Стэн сыграет главную роль в фильме Раду Жуде о Франкенштейне
Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* снимутся в байопике «Молодой Сталин»
Лили Джеймс бросает вызов Tinder в роли гендиректора Bumble в трейлере «Swiped»
Робот-пылесос запер хозяйку в ванной, женщине в панике пришлось вызывать спасателей
Трамп перепутал Аляску с Россией и ошибочно заявил, что приедет в РФ
В Госдуме предложили блокировать материалы, содержащие нецензурную лексику
Дженнифер Энистон поделилась, что скорбела по Мэттью Перри задолго до его смерти
Крупнейшая АЭС во Франции остановила работу из‑за медуз
Стартовали съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг
Погиб писатель Евгений Чижов
Нижегородский предприниматель Сергей Мосунов купил ювелирный дом Fabergé за 50 млн долларов
Дочь Дэвида Линча рассказала, что он сожалел о подписи петиции в защиту Романа Полански
Ранний прием пищи компенсирует генетическую склонность к ожирению
В Польше рыбак вытащил из воды меч возрастом 700 лет
Отец берет с 6-летней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности
Звонки в WhatsApp и Telegram работают со сбоями. Это может быть связано с блокировками Роскомнадзора
Деми Ловато и братья Джонас впервые за почти 10 лет исполнили песни из «Camp Rock»
Документальный мини-сериал «Мистер Скорсезе» выйдет 17 октября

9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент

Иллюстрация: @SuperCatLeague/Youtube

Из ста самых быстрорастущих ютуб-каналов в июле девять транслируют исключительно контент, сгенерированный ИИ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные аналитической компании Playboard.

Как правило, на каналах публикуют ролики с абсурдными сюжетами: младенец заползает в ракету перед взлетом, Криштиану Роналду восстает из мертвых, очеловеченные коты заводят романы и в одной из сцен сбивают и расчленяют орла. У этих каналов миллионы подписчиков: 1,6 млн у канала про младенца, застрявшего в космосе, и более 4 млн у Super Cat League, где показывают мелодрамы с очеловеченными котами.

Рост генерации видео ИИ совпал с выходом мощных инструментов вроде Veo 3 от Google и Grok Imagine от Илона Маска.

The Guardian называет такие ролики «AI slop», что можно перевести как «ИИ-помои» или «ИИ-отстой». Это низкокачественный, массово производимый контент, который выглядит сюрреалистично, жутко или просто безвкусно. При этом издание отмечает постепенный рост сложности ИИ-контента, поскольку в некоторых видео есть пусть и примитивный, но сюжет.

YouTube пытается сдерживать «ИИ-помои», блокируя рекламные доходы каналам с повторяющимся и «неаутентичным» контентом. После того как The Guardian обратился в видеохостинг по поводу таких каналов, включая самые быстрорастущие, платформа удалила три из них и лишила еще два рекламных доходов.

