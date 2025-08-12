Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу

Ту сообщила суду, что сама вырастила кур и эмоционально к ним привязалась, поэтому 29-я птица должна принадлежать ей. Ян не согласился, утверждая, что тоже вложил много времени и сил в уход за птицами. Судья предложила компромисс: либо один из супругов забирает курицу, выплатив второму компенсацию, либо пара устроит «прощальный ужин» и вместе съест лишнюю птицу. Ту и Ян выбрали последний вариант.