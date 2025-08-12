Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу

Фото: Zosia Szopka/Unsplash

Во время раздела имущества супруги Ту и Ян из китайской провинции Сычуань не смогли договориться о судьбе 29 кур. Судья предложила паре совместно съесть одну курицу, чтобы разрешить спор. О случае написали South China Morning Post.

Основным источником дохода семьи было птицеводство. Помимо собственноручно построенного дома пара не нажила крупных активов, поэтому раздел имущества сосредоточился на птицах: 29 курицах, 22 гусях и 2 утках. Если гусей и уток удалось разделить поровну, то курицы стали камнем преткновения.

Ту сообщила суду, что сама вырастила кур и эмоционально к ним привязалась, поэтому 29-я птица должна принадлежать ей. Ян не согласился, утверждая, что тоже вложил много времени и сил в уход за птицами. Судья предложила компромисс: либо один из супругов забирает курицу, выплатив второму компенсацию, либо пара устроит «прощальный ужин» и вместе съест лишнюю птицу. Ту и Ян выбрали последний вариант.

Ранее сообщалось, что в Китае растет спрос на услуги брачных агентств по поиску невест из России. Все больше китайцев не могут позволить себе свадьбу с местными жительницами из‑за традиции «цайли» — свадебного выкупа в виде недвижимости и подарков. Насчет россиянок в КНР распространяется мнение, что они не требуют презентов и менее эмансипированы.

