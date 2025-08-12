Американка записалась в «Клуб против одиночества». Но на встречу никто не пришел
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»

Американская певица Тейлор Свифт поделилась названием двенадцатого альбома — «The Life of a Showgirl». О релизе исполнительница объявила на подкасте «New Heights». Соответствующая информация о нем появилась на официальном сайте певицы в 12.12 12 августа.

Еженедельный подкаст «New Heights» ведут партнер Свифт Тревис Келси и его брат Джейсон. Выпуск с Тейлор Свифт появится на платформах 13 августа. В видеопревью, опубликованном в социальных сетях, певица достает зелено-оранжевый чемодан и произносит название пластинки.

В поддержку релиза в Нью-Йорке и Нашвилле появились баннеры Spotify с QR-кодом, ведущим на плейлист «And, baby, that’s show business for you ❤️‍🔥». Как предполагают фанаты, в его названии певица раскрыла первую строчку пластинки.

Поклонники певицы предполагают, что альбом написан совместно с Максом Мартином и Шеллбаком, поскольку в плейлист добавлены исключительно работы этих продюсеров. Оба ранее работали над песнями из «Red» и «1989».

В настоящий момент Тейлор Свифт также работает над полнометражным игровым фильмом. Ранее стало известно, что Элис Берч, известная по «Нормальным людям» и «Наследникам», переработает сценарий к нему.

