Уильям Х. Мэйси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана

Американский актер Уильям Х. Мэйси, снимавшийся в «Фарго» и «Бесстыжих», сыграет в новом сериале Дэна Фогельмана. Об этом написал Deadline.

Проект, у которого пока нет названия, выпустит стриминговый сервис Hulu. Его действие развернется в мире Национальной футбольной лиги (НФЛ) и будет связано с историей семьи.

Мэйси сыграет Хэнка Деркина, его роль будет основаной в сериале. В шоу также снимется Кристофер Мелони. Он предстанет в образе Дэнни Рорка, главного тренера команды НФЛ.

Сериал выпустят 20th Television и Skydance Sports. Фогельман, автор сериалов «Это мы» и «Рай», напишет сценарий проекта и будет его продюсером наряду с Джесс Розенталь, Дэвидом Эллисоном, Джесси Сисголдом и Джейсоном Т. Ридом.

Мэйси — номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус», обладатель премий «Эмми» и Гильдии киноактеров США, а также сценарист, работающий в театре, кино и на телевидении. Он снялся в сериале телеканала Showtime «Бесстыдники» , за который дважды был номинирован на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль и дважды удостоен премии Гильдии киноактеров США.

В ближайшее время его можно будет увидеть в ремейке фильма Эдгара Райта «Бегущий человек» от Paramount Pictures, а также в фильме «Поезд мечты » от Netflix, где он снимется вместе с Джоэлом Эдгертоном, Фелисити Джонс и Клифтоном Коллинзом-младшим.

