Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»

Фото: Hulu

Британский актер и режиссер Макс Мингелла, известный по сериалу «Рассказ служанки», намерен сняться в хорроре «Глиноликий». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм выпустит DC Studios. Мингелла в данный момент завершает переговоры об участии в проекте. Помимо него, в ленте появятся Том Рис Харрис («Сисси и я», «Джентльмены») и Наоми Аки («Микки 17», «Подай знак»).

Режиссером картины станет Джеймс Уоткинс, автор «Ни говори никому» и «Женщины в черном». Он приступит к съемкам осенью в Великобритании. Сценарий «Глиноликого» разработал Майк Флэнаган («Падение семьи Ашеров», «Призраки дома на холме»).

Лента будет отличаться от привычных супергеройских историй. Это будет боди-хоррор, рассказывающий о неудачливом актере, который выпивает загадочное вещество в надежде продвинуть карьеру, но в результате превращается в существо из глины.

По атмосфере фильм сравнивают со «Смерть ей к лицу», но без комедийной части. В качестве референсов также называют «Муху» Дэвида Кроненберга. По словам авторов «Глиноликого», он будет напоминать «Муху» по оттенкам и структуре.

Харрис сыграет главную роль в картине. Аки предстанет в образе ученой Элизабет Холмс, с которой Глиноликий приходит за помощью. Мингелла исполнит роль детектива полиции Готэм-сити, который встречается с Элизабет.

Дата выхода фильма назначена на 11 сентября 2026 года. Его бюджет, по информации источников, составит около 40 млн долларов.

